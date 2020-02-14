بعد ظهور حالة لأجنبي فى مصر.. طرق الوقاية من «كورونا» (إنفوجراف)

حددت وزارة الصحة والسكان، طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتمثلت الإجراءات فى الآتي:1- المداومة على غسل الأيدى جيدًا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التى تستخدم لغسيل اليدين خصوصًا بعد السعال والعطس.2- استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فى سلة النفايات ثم اغسل يديك جيدًا.3- حاول تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين.4- المحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات.5- تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم الأدوات الشخصية وارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه إصابتها.6- المحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كاف من النوم.7- عند الشعور بأى أعراض يجب التوجه لأقرب مستشفى ولمزيد من المعلومات يجب الاتصال بالخط الساخن 105.وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.