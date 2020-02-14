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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أطياف البهنسا».. عرض مسرحى لفرقة بنى مزار بالمنيا (صور)

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:14 م
أطياف البهنسا
أطياف البهنسا
آلاء حسن
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انطلقت أولى فعاليات العرض المسرحى «أطياف البهنسا» لفرقة بيت ثقافة بنى مزار المسرحية، العرض من تأليف إسلام فرغلى، ديكور وملابس الدكتورة سهير أبو العيون، ألحان محمد فتحى عبد الوهاب إخراج حمدى طلبة، وذلك على مسرح مدرسة الصناعة ببنى مزار، وتستمر فعاليات العرض حتى يوم الأربعاء 19 فبراير الجارى، ضمن خطة الإدارة المركزية للشئون الفنية.

وذلك فى إطار الموسم المسرحى الجديد الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

العرض تمثيل محمود عبد العزيز، عبدالوهاب محمد، كامل أنور كامل، خالد شعبان إبراهيم، محمد عبد المنعم، عبدالله فضل راضى، مينا عماد نجيب، ممدوح أنور إبراهيم، جرجس حنا فرنسيس، أحمد محمد إبراهيم، ميساء عبدالرحمن، رانيا هشام، أبانوب بباوى، الأطياف ندى أيمن، بسملة محمد، آية محمد، مريم محمد، وحبيبة محمد.

والنص تمت كتابته بعد عملية جمع ميدانى للتراث الشعبى فى البهنسا، خاصة وأن البهنسا تتنوع حضاريا ما بين تاريخ فرعونى وقبطى وإسلامى والعديد من ألوان التراث الشعبى، كما أنها مثلت موقعا مهما فى الأسطورة الإوزيرية، ومن هنا جاءت فكرة النص وهى كتابة معادل درامي شعبى للأسطورة يجمع أيضا الفولكلور المحلى للبهنسا.
«أطياف البهنسا».. عرض مسرحى لفرقة بنى مزار بالمنيا (صور)
«أطياف البهنسا».. عرض مسرحى لفرقة بنى مزار بالمنيا (صور)
«أطياف البهنسا».. عرض مسرحى لفرقة بنى مزار بالمنيا (صور)
«أطياف البهنسا».. عرض مسرحى لفرقة بنى مزار بالمنيا (صور)
«أطياف البهنسا».. عرض مسرحى لفرقة بنى مزار بالمنيا (صور)
«أطياف البهنسا».. عرض مسرحى لفرقة بنى مزار بالمنيا (صور)
«أطياف البهنسا».. عرض مسرحى لفرقة بنى مزار بالمنيا (صور)
«أطياف البهنسا».. عرض مسرحى لفرقة بنى مزار بالمنيا (صور)

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