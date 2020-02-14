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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة البيئة تضبط 108 مخالفات بالشرقية والفيوم والقليوبية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل و عمرو المزيدى
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نفذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، عدة حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 محلات أسمدة ومبيدات – ومصنع أسمدة "بدون ترخيص" بنطاق مديريتى أمن الفيوم والشرقية بمضبوطات ( وزنت 9،5 طن مواد خام صلبة وبودرة – 1922 عبوة معبأة بأسمدة - ومخصبات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر) تستخدم فى تصنيع الأسمدة والمخصبات ومنتهية الصلاحية، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

وفى مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط 31 سيارة بنطاق مديريتى أمن القليوبية والفيوم، لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

وفى مجال المنشآت الصناعية تم ضبط 22 مصنعا مخالفا، وتشوين مواد البناء بنطاق مديرية أمن الفيوم لإرتكابه المخالفات الآتية (عدم وجود سجل بيئى – والتخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة - وعدم وجود سجل الحالة البيئية أو موافقة الجهات المختصة - ودم وجود سجل التخلص الأمن من المخلفات الصلبة).

وفى مجال مكافحة مصانع المواد الغذائية المخالفة تم ضبط 5 مصانع مخالفة بنطاق مديرية أمن الفيوم بمضبوطات بلغت 343،5 طن مواد غذائية.

وفي مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 35 قضية (غزل مخالف – جوابى صيد مخالفة – مركب صيد بدون ترخيص) بالمخالفة للقانون الصيد، بنطاق مديريتى أمن القليوبية والفيوم.

وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 11 قضية متنوعة عبارة عن (مخالفة شروط الترخيص- وعدم إكتمال الطاقم الملاحى- وعدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ- وحمولة زائدة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

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