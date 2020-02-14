ارتفاع أعداد المصابين بـ كورونا في الهند

ارتفعت حصيلة الحالات المصابة بفيروس كورونا من الهنود على متن السفينة السياحية البريطانية، المعروفة باسم "دايموند برينسيس"، إلى 3 أشخاص.وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن اختبارات الفحوصات الطبية لفيروس كورونا جاءت إيجابية لشخص ثالث هندي على متن السفينة الخاضعة لحجر صحي، وراسية قبالة السواحل اليابانية.وأفادت السفارة الهندية لدى طوكيو بأنها على اتصال مع المصابين الثلاثة، وأنهم يرقدون في حالة صحية وصفتها بـ"المستقرة" وفي تحسن.