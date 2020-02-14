العادلى: الأزهر يسعى لتحقيق المبدأ الإسلامى لنشر التسامح

قال الدكتور صلاح العدلى، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الإسلام دين الرحمة والتسامح، لا عصبية فيه ولا عنصرية ولا تفرقة، بل هو دين يحفظ للناس حقوقهم، في كل زمان ومكان، لأنه دين الرحمة اللا متناهية، والتي تجسدها مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، عندما عفى عن وحشي بن حرب الذي قتل سيدنا حمزة سيد الشهداء، فضرب لنا النبي أروع الأمثلة في العفو والتسامح، حتى يقتلع من داخلنا النوازع العصبية والقبلية التي تدعو إلى نبذ العنف والفرقة بين أبناء المجتمع، وتغرس في نفوسنا معاني العفو والتسامح التي جاءت ضمن مبادئ الإسلام.وأضاف العادلي في خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، أن الأزهر الشريف يسعى لتحقيق هذا المبدأ الإسلامي، علمًا وعملًا وتواصل مع أبناء المجتمع، ليبث روح العفو والتسامح بين أبناء الوطن من خلال القضاء على النزعة القبيلة والعصبية التي تهدم بنيان النسيج الوطني، فتفقده استقراره.وأكد العادلي على ضرورة التمسك بالمنهج الإسلامي، الذي جاء للعالمين، ليحفظ عليهم أموالهم وأعراضهم ودماءهم، مع ضرورة حفظ الحقوق التي ضمنتها القوانين والدساتير، مع انتهاج الطرق الشرعية لإثبات الحقوق والوقوف عليها دون المساس باستقرار المجتمع.