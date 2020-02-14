وزيرة الثقافة تنعى شوقي علي: رحل الأب والصديق والمعلم

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور شوقي محمد علي أستاذ التصوير السينمائى والعميد الأسبق للمعهد العالي للسينما، الذى غيبه الموت بعد صراع طويل مع المرض.وقالت وزيرة الثقافة، إن الراحل يعد أحد رموز صناعة السينما وهو الأب والصديق والمعلم لأجيال عديدة من السينمائيين، وتتلمذ على يديه الكثيرين من أعلام الدراما والسينما، معبرة عن حزنها العميق لفقدان رموز الإبداع في مصر والوطن العربي.يشار إلى أن الدكتور شوقي محمد علي هو والد الدكتورة سعاد شوقي رئيس المركز القومي للسينما، والدكتورعلي شوقي أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالى للسينما، وزوج الدكتورة نجوى محروس أستاذة الإخراج والعميد الأسبق للمعهد العالي للسينما.