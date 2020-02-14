افتتاح تجديدات ميدان «الأبنودي» بالإسماعيلية اليوم

يفتتح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، عصر اليوم الجمعة، ميدان الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، بمنطقة الجامعة القديمة بالقرب من مبنى محاكاة هيئة قناة السويس، بحضور أسرته، بعدما جددته الهيئة.وشهدت التجديدات وضع هيئة قناة السويس صورة للشاعر عبدالرحمن الأبنودي وجدارية تحتوي على نبذة تاريخية عن حياته وإنجازاته وأهم أعماله، وإعادة بنائه مجددًا بالرخام بدلًا من الحجارة.وكانت "الدستور" قد انفردت بنشر الانتهاء من أعمال تطوير الميدان، يوم 23 يناير تحت عنوان "بعد تطويره.. ميدان الخال الأبنودي بالإسماعيلية جاهز للافتتاح".وكان ميدان "الأبنودي" يعاني من حالة إهمال شديدة خلال الفترات الماضية، حيث تساقط أجزاء منه، فضلًا عن اتخاذ الكلاب الضالة له كمكان آمن لهم، وأعادت الهيئة تطويره ليليق باسم الشاعر الراحل ومكانته الكبيرة خاصة في قلوب أهالي الإسماعيلية.وقضى " الأبنودي" العديد من سنوات حياته في منزله بقرية الضبعية بمحافظة الإسماعيلية، وأوصى الخال بدفنه بمقابر جبل مريم بالقرب من شاطئ قناة السويس بالإسماعيلية.