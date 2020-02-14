بالأسماء.. 4 مصابين فى حادث تصادم بالبحيرة

استقبل مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، 4 شباب مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف على الطريق الصحراوى.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف الكيلو 130 اتجاه القاهرة الطريق الصحراوي، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى وادى النطرون.وهم كل من: إيهاب فتحي عبدالواحد، 21 سنة، محمد طارق سليمان، 21 سنة، محمود مصطفى فارس، 22 سنة، محمد ناصر شعبان، 21 سنة، وجميعهم من محافظة القاهرة، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وأبلغت النيابة العامة للتحقيق.