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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ميشيل أوباما تشارك متابعيها بصور «ثمانيناتى»

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:20 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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شاركت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، متابيعها عبر موقع تبادل الصور «انستجرام» بصور لها أيام الجامعة، الأمر الذى تفاعل معه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

ونشر الحساب الرسمي لـ Instagram الصورة التي تم التقاطها في عام 1983، عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 55 عامًا كانت مراهقة، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

وقالت ميشيل، إن أيام الجامعة من أفضل فترات الإنسان، حيث الشباب والعفوية، بالإضافة إلى البساطة سواء بالملبس أو التعامل مع الآخرين.

والتقطت صورة نادرة لميشيل عندما كانت في سن 18 أو 19 عامًا، وتظهر السيدة الأولى في بنطلون جينز مع حذاء وسترة.

وكانت ميشيل تتخصص في علم الاجتماع وفي الدراسات الأمريكية الأفريقية بالمدرسة، حتى حصلت على شهادة التخرج مع مرتبة الشرف في الآداب عام 1985، ثم تحصل على شهادة الحقوق من جامعة هارفارد.

وتعمل ابنتها الكبرى «ماليا» البالغة من العمر 21 عامًا، حاليًا في جامعة هارفارد، في حين أن أصغر فتاة تدعى ساشا، 18 عامًا، طالبة في جامعة ميشيغان.

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