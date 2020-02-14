«مزاج الزعيم».. عادل إمام طرد ميرفت أمين من فيلم بسبب «قميص نوم»

كان الفنانة ميرفت أمين هي المرشحة الأولى لخوض البطولة أمام الفنان عادل إمام في فيلم "خلي بالك من جيرانك"، لكن خلاف في وجهات النظر بينها وبين "الزعيم" حول أحد المشاهد أنهى تلك المشاركة.

أثناء تواجدها في إحدى ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ51، أعربت الفنانة لبلبة عن حبها للفنان عادل إمام الذي اعتبرته توءم روحها.

وقالت الفنانة لبلبة عن مشاركتها في فيلم "خلي بالك من جيرانك" أنها حلت بدلًا من الفنانة ميرفت أمين المرشحة الأولى للدور، لكن اختلفت مع "الزعيم" حول أحد المشاهد التي وصفتها بالجريئة.

كان المشهد سبب الخلاف، هو أن تظهر الفنانة ميرفت أمين بقميص نوم، لكنها رفضت الفيلم، بسبب زواجها في ذلك الوقت من الفنان حسين فهمي.