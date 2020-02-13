حسين فهمي: «علاقتي بزوجاتي فيها تحضر والسوشيال ميديا في اللالاند»

كشف الفنان حسين فهمي طبيعة علاقته بأبنائه وزوجاته بعد الانفصال عنهن، وموقفه من مواقع التواصل الاجتماعي.وقال حسين فهمي خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي عبر "نجوم إف إم": "علاقتي بأبنائي محمود ونائلة ومنة علاقة حب شديدة جدا، عمري ما ضربتهم ولم تكن فيها إهانة لهم".وأضاف: "ربيتهم بطريقة ليبرالية جدًا وكل واحد يقول رأيه مهما كان هذا الرأي، وعمري ما فرضت عليهم رأيي، وأنا معهم أشعر أنهم جزءا مني، ابني محمود ونائلة من زوجتي السابقة نادية ومنة من ميرفت أمين"، مؤكدًا أن علاقته بزوجاته السابقات فيها تحضر ومدنية.أما عن السوشيال ميديا، فوصفها بأنها بالنسبة له عالم وهمي وناس عايشة في اللالاند.