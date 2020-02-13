حسين فهمي: «بحب أدلع الستات.. مقدرش اشتغل مع واحدة وما أحبهاش»

تحدث الفنان حسين فهمي، عن السيدات في حياته وهل يحبهن أكثر أم السينما وكذلك علاقته بعيد الحب ونصيحته للناس فيه.ورد حسين فهمي خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم"، على سؤال حول حبه للستات أكثر أم للسينما قائلًا: "طبعًا بحب الستات وهي دي فيها سؤال وبحب الفالنتين لأني بحب الحب والحياة والناس، وكل أيامي فالنتين، وبحب أدلع الستات".وتحدث عن أكثر النجمات اللاتي بهرنه وجعلته عاشقًا للسينما وهي الفنانة ليلى مراد والتي قال عنها: "خلال رحلتي رأيت ليلى مراد واتهبلت لما شوفتها وقبلت يديها وقلت لها حبيت السينما بسببك".وأضاف: "الفنانات كلهم كانوا رائعين ومقدرش اشتغل مع واحدة وما أحبهاش.. كل واحدة لها شخصيتها وتركيبتها، والكاريزما تظهر على الشاشة".ووجه نصيحة لجمهوره بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب جاء فيها: "أقول لكل الناس حبوا بعض، ليه الكره والغيرة، وإحساسي بعدم وجود الزمن لا تشعرني بكبر السن وأنا متصالح دائما مع نفسي، راضِ جدا ولدي إشباع ذاتي".