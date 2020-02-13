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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

اقتصادي يكشف أسباب اختيار 5800 مصنع متعثر ضمن مبادرة الرئيس

الخميس 13/فبراير/2020 - 09:29 م
الدكتور محمد حمزة
الدكتور محمد حمزة الحسيني
أحلام عبدالرحمن
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كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، عن أسس اختيار 5800 مصنع متعثر فقط، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات كافة لتوفير التمويل اللازم لدعم المصانع المتعثرة.

وقال الحسيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل"، المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إنه تم اختيار 5800 مصنع متعثر بناءً على عمره في السوق، فهناك مصانع عمرها في السوق 5 سنوات، وأخرى 10 سنوات، ومصانع تعمل في السوق منذ 25 عامًا، ولهم حصص سوقية مختلفة.

وأشار إلى أن هذه المصانع مع التطور التكنولوجي الصناعي بداية من عام 2000 حتى 2011 بدأت في استيراد معدات جديدة من الخارج لتواكب هذا التطور، لزيادة طاقتها الإنتاجية، لكن هذا الأمر كلف المصنعين خطوط إنتاجها أموالً باهظة، وبحدوث حالة الانفلات الأمني في 2011، تكبدت المصانع خسائر فادحة على مدى 5 سنوات مما جعلها تتعثر في سداد أموال القروض من البنوك.

وأوضح أن المصانع المتوسطة لم تستطع الصمود لمدة عام واحد في ظل الانفلات الأمني وارتفاع أسعار المحروقات وعدم وجود مصادر للطاقة ثابتة وعدم وحود الدعم، كذلك كثرة حوادث سرقة سيارات التوزيع.

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