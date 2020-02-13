بعد رفعها.. تاريخ مسلة ميدان التحرير

زينت مسلة الملك رمسيس الثاني ميدان التحرير، بدت مكتملة، محاطة بمعدات مستخدمة في إنشاء وتثبيت قاعدتها الأسمنتية، بعد تركيب قمتها الهرمية.تعد واحدة ضمن 11 مسلة، عمرها 8 آلاف سنة، جميعها محطمة إلى عدة أجزاء، وتلك المسلة تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية.كانت المسلة قبل نقلها من «صان الحجر» لميدان التحرير»، مقسمة إلى 8 أجزاء، الجزء العلوي على شكل «بن بن هريم»، وسيبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها لأول مرة حوالى 19 مترًا، يصل وزنها إلى حوالى 90 طنا، منحوتة من حجر الجرانيت الوردى، تتميز بجمال نقوشها التى تصور الملك رمسيس الثانى واقفًا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى ألقابه المختلفة.