المسعود: «إيجبس 2020» يعكس ثقل مصر في ملف الغاز والبترول

قال النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي خلال افتتاحه مؤتمر (إيجبس 2020) في دورته الرابعة تحت شعار (شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة)، تطرق إلى أهمية الحفاظ على حقوق الأجيال من موارد الدولة.وأشار النائب، إلى أن المؤتمر خير دليل على حجم التطور في ملف البترول والغاز في مصر، كما يعكس ثقل مصر الدولي في هذا الملف، خاصة مع مشاركة أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا، و1600 مشارك بالمؤتمر و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة.ولفت إلى أن لقاءات الرئيس برؤساء ومسئولي الشركات الأجنبية المعنية باستخراج البترول والغاز، تضمنت التأكيد على ضرورة تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة ودعم زيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول.وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020»، في دورته الرابعة، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، تحت شعار «شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة».ويشارك في المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثًا من خبراء الصناعة محليًا ودوليًا و1600 مشارك و14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة. ويضم الحدث فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالي والاستثمار في صناعة البترول و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، إضافة إلى جلسات مناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميّز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.