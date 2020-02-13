بالأسماء.. 9 أبناء عم «كسّروا بعض» في قنا

أصيب 9 أشخاص، اليوم الخميس، في اشتباكات بالشوم والعصي، بين أبناء عمومة، بقرية الشعراني، بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا، بسبب خلافات الجيرة.تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة كل من العبد محمد يوسف 51 عامًا، جرح بالجبهة، وأحمد فتوح محمد يوسف، 26 عامًا، بكدمات بالجسم، وفتوح محمد يوسف، 28 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبده محمد يوسف، 25 عامًا، كسر بالزراع الأيسر، وفتحي محمد يوسف، 62 عامًا، بكسر بالضلوع.كما أصيبت كل من نجاح حسن محمد 45 عامًا، كدمات بالجسم، وبسمة سعد حسن، 22 عامًا، بكدمات بالجسم، وعبده فتحي محمد 27 عامًا، بكسر بالزراع الأيمن، وسعدية حسن محمد 52 عامًا، بكدمات بالجسم.تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.