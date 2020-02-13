لأول مرة.. بارزانى يشارك فى مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، عن توجه رئيس حكومة وإقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، الي ألمانيا لأول مرة للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2020.وذكرت وكالة موازين نيوز العراقية، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني توجه، اليوم، الى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2020، والذي ستنطلق أعماله في 14 – 16 من الشهر الجاري في مدينة ميونيخ الألمانية".وسيناقش رئيس الحكومة مع صناع القرار بالعالم الأزمات الراهنة في المنطقة والتحديات الأمنية المستقبلية ومواجهة الارهاب، ودور قوات البيشمركة.وتعد هذه أول مشاركة لمسرور بارزاني في مؤتمر ميونيخ للأمن 2020، منذ أن تم انتخابه رئيسا لحكومة إقليم كردستان العام الماضي، لكنه سبق أن شارك في الدورات السابقة للمؤتمر حين كان يشغل منصب مستشار مجلس أمن إقليم كردستان في السنوات الماضية.