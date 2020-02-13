«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

كشفت دراسة طبية حديثة، أن ممارسة رياضة فنون الدفاع عن النفس "تاي تشي" الصينية، في سن مبكرة قد تحمي من الإصابة بألم أسفل الظهر المزمن في مرحلة البلوغ.وقامت الدراسة، التي نشرت في عدد فبراير من مجلة "الطب البديل والتكميلى" أو (JACM)، بتقييم جدوى ممارسة رياضة "تاي تشي" لتحسين آلام أسفل الظهر المزمنة لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن الخامسة والستين عاما، مقارنة بالرعاية الطبية التقليدية.وقال جون ديفيد، الأستاذ في كلية الطب جامعة "واشنطن": لقد أصبح الكثير منا على دراية بحالات مجموعات كبيرة من كبار السن في الصين وهونج كونج يمارسون رياضة "التاى تشى" سويا.وأضاف أن الدراسة تشير إلى أن كبار السن فى الولايات المتحدة يمارسون هذه الرياضة لفائدتها، فقد أثبتت هذه الرياضة فعاليتها في تحسين آلام الظهر المزمنة مع القليل من الاهتمام بالبالغين الأكبر سنا.وركز الباحثون، في الدراسة، على البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.. وقد تم تعيين المشاركين بشكل عشوائي لمدة 12 أسبوعًا ممن مارسوا رياضة "التاي تشي"، فضلًا عن عدد آخر من كبار السن ممن تلقوا الرعاية الصحية التقليدية.من جانبها، قالت الدكتورة كارين شيرمان، الأستاذ في جامعة واشنطن بالولايات المتحدة: "رغم الحاجة لمزيد من البحث في علاج آلام أسفل الظهر المزمنة لدى البالغين الأكبر سنا، فقد أظهرت دراستنا أنه من الممكن إجراء تجربة سريرية لتاي تشي لهذه الحالة".