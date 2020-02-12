رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وكيل صحة البحيرة عن وجود مصاب بكورونا: «فهلوة مصرية»

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:36 م
الدكتور يسري بيومي
الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
أحمد عبد الرازق
طباعة
كشف الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، حقيقة هروب طاقم التمريض بمستشفى كفر الدوار فور دخول أحد المرضى الصينيين، خوفًا من أن يكون مصابًا بفيروس كورونا، قائلًا إن أحد الصينيين بمدينة كفر الدوار ذهب إلى المستشفى بصحبة صديقه المصري، حيث قام الأخير بحجز التذكرة باسمه كنوع من "الفهلوة المصرية" بحسب تعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "ten" أن طبيبة الاستقبال طلبت أن يتم قطع تذكرة الكشف باسم المريض الصيني وليس باسم صديقه المصري، فما كان من الأخير إلا أنه رفض وخرج من المستشفى دون إجراء كشف طبي على المريض الصيني.

ونفى بيومي حدوث حالة هرج داخل المستشفى أو هروب أحد من طاقم التمريض، مؤكدًا أن الفريق الطبي على مستوى الجمهورية مدرب على التعامل مع أى حالات مصابة بكورونا، وكذلك فرق مكافحة العدوى والوقاية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

منذ يوم

حبس معد أبلة فاهيتا فى قضية جديدة 15 يومًا

منذ يوم

تامر أمين: «بنتي وقفت المقشة.. شيء مرعب»

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رئيس البعثة الطبية يكشف حقيقة مد فترة احتجاز العائدين من «ووهان»

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

عاصم عبد الماجد يعترف بقتل عشرات الأبرياء في أسيوط (فيديو)

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

رئيس البعثة الطبية يكشف حقيقة مد فترة احتجاز العائدين من «ووهان»

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

جلوس المراهقين لفترات طويلة يصبيهم بالاكتئاب

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

منوعات

زوجان يتحولان إلى مصاصى دماء فى أمريكا

«واتساب» تعلن تخطي عدد مستخدميها مليارين

ارتفاع نسبة الانتحار بين الشواذ فى أمريكا

«تيك توك» تطلق اختبار الأمان للتوعية بأمن وسلامة الإنترنت

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

ثقافة بورسعيد تناقش «الإشاعة وتأثيرها على المجتمع»

«العمارة ومساحات الحوار».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

الكتاب الأول.. هنرى برستد يرسم ملامح فجر ضمير العالم من مصر

الكتاب الثانى.. هل رأيت الأعمدة السبعة للشخصية المصرية؟