وكيل صحة البحيرة عن وجود مصاب بكورونا: «فهلوة مصرية»

كشف الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، حقيقة هروب طاقم التمريض بمستشفى كفر الدوار فور دخول أحد المرضى الصينيين، خوفًا من أن يكون مصابًا بفيروس كورونا، قائلًا إن أحد الصينيين بمدينة كفر الدوار ذهب إلى المستشفى بصحبة صديقه المصري، حيث قام الأخير بحجز التذكرة باسمه كنوع من "الفهلوة المصرية" بحسب تعبيره.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "ten" أن طبيبة الاستقبال طلبت أن يتم قطع تذكرة الكشف باسم المريض الصيني وليس باسم صديقه المصري، فما كان من الأخير إلا أنه رفض وخرج من المستشفى دون إجراء كشف طبي على المريض الصيني.ونفى بيومي حدوث حالة هرج داخل المستشفى أو هروب أحد من طاقم التمريض، مؤكدًا أن الفريق الطبي على مستوى الجمهورية مدرب على التعامل مع أى حالات مصابة بكورونا، وكذلك فرق مكافحة العدوى والوقاية.