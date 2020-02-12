سما المصري تواجه محمد رمضان بـ«العَملة السودة»: «عيب يا ديزل»

فيديو محمد رمضان

رد الطيار أشرف أبواليسر

شنّت الفنانة سما المصري هجومًا حادًا على الفنان محمد رمضان بعد أن نشر الأخير فيديو عبر صفحته على «فيسبوك»، قال فيه إنَّ أشرف أبواليسر قائد الطائرة- الذي تسبب بإيقافه عن العمل مدى الحياة، بعد نشره فيديو له بجواره داخل قمرة القيادة- طالبه بتعويض مالي قدره 9 ملايين و500 ألف جنيه.وكتبت «سما» عبر حسابها على «إنستجرام»: «إيه يا فنان، إيه يا أسطورة، إيه يا ديزل، إيه يا نمبر وان، كده برضو تقطع عيش الراجل الطيار الغلبان وتخرب بيوت، مش عيب عليك؟.. وطالع تبرر عملتك السودة دي، وتكذب وتقول إن الراجل طلب منك تعويض 9 مليون جنيه، طب أهو الراجل طلع نفى الكلام دا إمبارح وشكلك بقى وحش أوي».وأضافت: «وبعدين إنت بتسألنا يرضينا تدفعله الفلوس دي، بصراحة يرضينا جدًا جدًا، ودي أقل حاجة تقدمها له، 9 مليون دي تمن عربية من عربياتك يا فنان مش هتفرق معاك كتير، أومال نمبر وان إزاي، إدفع يا حبيبي وبطل كدب».وكان محمد رمضان نشر أمس الثلاثاء، مقطع فيديو عبر صفحته على «فيسبوك»، قال فيه إنه تواصل مع صاحب شركة طيران إماراتية خاصة لكي يساعد «كابتن أشرف»، للعودة إلى عمله في المجال نفسه من خلال شركة طيران، خاصة وأنه طلب «السي في» (السيرة الذاتية) الخاص به.وأضاف أن «كابتن أشرف أبلغ الوسيط بينهما أنه لن يستطيع إرسال السي في، لأن رخصته مسحوبة ولن يستطيع العمل».وتابع أنَّ «كابتن أشرف أرسل محاميه الخاص، وجلس مع مدير الحسابات الخاص به، وكان الموضوع مختلفًا تمامًا، حيث إن محاميه كشف عن أنه كان يتبقى له في الخدمة 3 سنوات ونصف السنة، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والمعاش، وطلب قيمة هذه الفترة والتي تقدر بـ9.5 مليون جنيه، وتساءل محمد رمضان إن كان ذلك يرضي جمهوره فسيدفعه وهو راضٍ».وتواصلت «الدستور» مع أشرف أبواليسر الطيار الموقوف صاحب أزمة الطائرة، وأكد أن ما قاله محمد رمضان عن مطالبته بدفع 9.5 مليون جنيه، بعد إيقافه عن العمل غير صحيح.وقال إن الفنان محمد رمضان كاذب فيما يقوله، حيث إنه منذ واقعة الطائرة، وهو يحاول التواصل مع محمد رمضان ومحاميه إلا أن محامي محمد رمضان يتهرب منه بكل الطرق، نافيًا مطالبته للفنان بأموال.وأضاف أن الفنان محمد رمضان لم يقرأ العقوبة التي وقعت عليه بالإيقاف مدى الحياة وعدم ممارسة المهنة تحت أي ظرف، قائلًا: «هاتلي الرخصة يا محمد يا رمضان عشان اعرف أزاول مهنتي».وأشار إلى أنه ذهب لمحمد رمضان في مكتبه أمام نادي الصيد ولم يجده بل وجدوا المحامي عبدالغني شوشة، وقال المحامي إن رمضان لم يضع حقي، وبعد ذلك تهرب منا واتصلنا به مئات المرات.واستطرد: «اتفاجئت إنه بيقول إني طلبت منه 9 مليون الكلام ده كدب»، مضيفا: «من يعوضني عن سنوات عمري التي قضيتها وحرمت من راتبي ومما سأحصل عليه من المعاش، تاريخي ضاع في غمضة عين وابني يقول لي رفدوك ليه يا بابا».وتابع أن ما حدث لم يرض أحدًا، وأن الفنان وعده باستخدام اتصالاته مع جهات عليا، إلا أنه لم يسأل فيه بعد ذلك، مؤكدًا أن حقه سيأخذه أمام القضاء بعد كذب الفنان على متابعيه.