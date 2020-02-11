الباز: الشيخ الحويني كان يذكي الشباب للانضمام لـ«داعش»
الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:47 م
أحمد عبد العزيزطباعة
طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بمحاكمة الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، بعد اعترافه بخطأ أفكاره، متسائلا: "كم شخصًا أضلهم الحويني بأفكاره الخاطئة؟".
وأكد خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الشيخ الحويني كان من ضمن 3 أشخاص في مصر يقوموا بتذكية الشباب للانضمام لداعش، متابعا: "الراجل عايش ويطلع يكذبني".
وقال الباز، إن الشيخ الحويني اعترف بأنه من أجل الشهرة ارتكب بعض الأخطاء، لافتا إلى أن الحويني وأمثاله يشكلون خطرا على البلد.
وأكد خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الشيخ الحويني كان من ضمن 3 أشخاص في مصر يقوموا بتذكية الشباب للانضمام لداعش، متابعا: "الراجل عايش ويطلع يكذبني".
وقال الباز، إن الشيخ الحويني اعترف بأنه من أجل الشهرة ارتكب بعض الأخطاء، لافتا إلى أن الحويني وأمثاله يشكلون خطرا على البلد.