الباز: الشيخ الحويني كان يذكي الشباب للانضمام لـ«داعش»

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بمحاكمة الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، بعد اعترافه بخطأ أفكاره، متسائلا: "كم شخصًا أضلهم الحويني بأفكاره الخاطئة؟".وأكد خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الشيخ الحويني كان من ضمن 3 أشخاص في مصر يقوموا بتذكية الشباب للانضمام لداعش، متابعا: "الراجل عايش ويطلع يكذبني".وقال الباز، إن الشيخ الحويني اعترف بأنه من أجل الشهرة ارتكب بعض الأخطاء، لافتا إلى أن الحويني وأمثاله يشكلون خطرا على البلد.