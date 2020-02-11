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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نجل أردوغان يعترف بدفع رشوة ليتهرب من التجنيد (فيديو)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:09 م
أردوغان ونجله
أردوغان ونجله
أحمد عبد الرازق
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أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو مسجلا لنجل أردوغان ويدعى بلال، يعترف فيه بتنصله من الخدمة العسكرية في بلاده بمساعدة والده وتفضيل دفع الفدية على أدائه خدمة التجنيد في جيش بلاده.

وعلق الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن"، على اعترافات نجل أردوغان، قائلًا، إننا نعيش في حالة نفاق وازدواجية، وتعدد الأوجه لدى هؤلاء المدعين زورًا وبهتانًا أنهم متدينون.

ووجه الديهي، تساؤلًا للمتعاطفين مع الأتراك، قائلًا، هل أفاد هؤلاء أمثال أردوغان ونجله؟، هل أفادوا الدين وبماذا أفادوه؟، وهل هم صادقون أم كاذبون؟، مطالبًا بالرجوع إلى التاريخ وقراءته لمعرفة الحقائق.

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