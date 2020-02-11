الانتهاء من قوائم انتظار عمليات القلب بمستشفى العريش العام

نجح الفريق الطبي التابع للمعهد القومي للقلب في القاهرة، في التخلص من قوائم الانتظار لمرضى القلب في شمال سيناء وعلاج وإجراء العمليات الجراحية الخاصة بالقلب بنسبة 85 % من الحالات المرضية في مستشفى العريش العام.وبين الدكتور سعيد مرجان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية في المعهد ورئيس الفريق الطبي، في تصريحات صحفية اليوم، التخلص من قائمة الانتظار، مشيرا إلى أن الفرق الطبية تصل من المعهد أسبوعيا إلى مستشفى العريش العام للكشف على الحالات المرضية، وإجراء اللازم لها في وحدة قسطرة القلب في المستشفى.وأضاف أن الوحدة تضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية المطلوبة بما يضاهى أحدث مراكز القلب في العالم، مشيرا إلى أنه يتم إجراء جميع العمليات الجراحية بنسبة نجاح كبيرة ومضاعفات قليلة للغاية تناسب المستوى العالمي.وأكد" مرجان" إجراء العديد من الجراحات وتركيب دعامات وحل جميع المشاكل الصحية المرتبطة بها بنسبة 85 %، موضحا أن هناك نسبة 15 % فقط من الحالات يتم تحويلها للمعهد لإجراء عمليات متقدمة واستكمال العلاج، وأنه سيتم قريبا إجراء كافة العمليات والتوسع في تركيب القسطرة القلبية لتشمل جميع الأنواع والحالات المتقدمة.وأشاد بتعاون إدارة المعهد في تيسير عمل الفريق الطبي في مستشفى العريش العام وبجهود وتعاون وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى في توفير كافة الاحتياجات والتعاون مع الفريق.يذكر أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء والمعهد القومى للقلب في القاهرة، لتشغيل وحدة قسطرة القلب في مستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي عن طريق أطباء المعهد، ويتم استقبال الحالات المرضية منذ شهر فبراير الماضي، وتم الكشف الطبي على نحو ألفي حالة، وإجراء نحو ٥٥٠ عملية ما بين قسطرة تشخيصية وتوسيع وتركيب دعامات وقسطرة طرفية.