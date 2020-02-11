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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«السقوط التركى وخلافات الإخوان على التمويل» فى «90 دقيقة» مع الباز.. الليلة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:48 م
محمد الباز
محمد الباز
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يفتح الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عددًا من القضايا والملفات خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامجه «90 دقيقة» على قناة «المحور»، في الثامنة مساءً.

على رأس تلك القضايا، يكشف «الباز» تفاصيل خلافات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي على التمويل في تركيا، وسر هجوم محيي عيسى على عزام التميمي، وصراعات عزام التميمي وأيمن نور على 2 مليون دولار.

ويستعرض «الباز» خريطة السقوط التركي داخليًا وخارجيًا، وكيف تخلَّت أنقرة عن حلفائها في الشرق الأوسط، وكيف تخلّى عنها حلفاؤها في الخارج.

ويواصل الإعلامي محمد الباز، كشف جهود الدولة في مواجهة فيروس «كورونا» في مختلف المنافذ الصحية، وكذلك كيف تعمل الدولة على تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة المواطنين في مختلف المحافظات.

كما يواصل «الباز» عرض مساهمات المشاهدين لعرضها على المسئولين، والذين أرسلوها للبرنامج على صفحاته على «فيسبوك» و«تويتر» لـ«90 دقيقة مع محمد الباز».

ويستضيف «الباز» القارئ البريطاني محمد أيوب ناصف، في حوار خاص، يكشف فيه رحلته مع القرآن الكريم وكيف حفظه وسر وصوله للعالمية وحكاياته مع دول العالم.

ويقدم «ناصف» في الحلقة الـ26 من سلسلة «90 دقيقة» مع «نجوم دولة التلاوة الحديثة»، مجموعة من التلاوات لآيات الذكر الحكيم، ويتحدث عن أسرار قراءته القرآن في شوارع لندن وأمريكا والقدس وصعيد مصر ومختلف دول العالم، كما يروى سر عشقه مصر، وعلاقته بكبار قراء القرآن الكريم حول العالم.

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