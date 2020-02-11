مصادر سورية: المعارضة تستعد لشن عمليات عسكرية في ريف إدلب

أفادت مصادر سورية بأن فصائل المعارضة تستعد لشن عمليات عسكرية ضد الحكومة السورية بهدف استعادة سيطرتها على القرى والبلدات التي خسرتها في ريف إدلب خلال الفترة الأخيرة.ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن المصادر قولها "إن فصائل المعارضة ستنفذ هجماتها خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القوات التركية التي أمدتها بالجنود والعتاد والمدرعات والآليات الثقيلة".وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الاثنين نزوح نحو 700 ألف شخص منذ بداية ديسمبر الماضي جراء التصعيد العسكري في محافظتي إدلب وحلب شمال غربي سوريا.