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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جميلة عوض: اتعلمت دوري في «بنات ثانوي» من جولات حول المدارس

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:37 م
الفنانة جميلة عوض
الفنانة جميلة عوض
سناء إسماعيل
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علقت الفنانة جميلة عوض، على فيلمها الجديد الذي تجسد فيه دور البطولة "بنات ثانوي"، والذي عرض في دور العرض خلال الأيام الماضية.

وقالت خلال لقاء تلفزيوني لها: "بنات ثانوي لا يناقش قضية معينة وهي قصة بسيطة يعكس حياة خمسة فتيات وتفاعلات الحياة معهن من خلال علاقات الحب في ثانوي".

وأضافت أنها رغم تخرجها من مدرسة بريطانية إلا أن تجربة تعايشها في بنات ثانوي وقيامها بدور فتاة شعبية وتجسيدها الجيد لشخصيتها يعود لمخزون الفنان واختلاطه بالآخرين وطريقة تعاملهم الأمر الذي يشكل ذاكرة مخزنة مما ساعدها على أداء الدور في الفيلم.

وأشارت إلى أنه أثناء العمل قررت التركيز أكثر فيما يدور في الشارع وأمام مدارس المرحلة الثانوية للتعرف على أداء الفتيات وأن بعض الفنانين رفقائها في العمل ساعدوها كثيرة على تعديل بعض الكلمات وبعض الأداء، حيث كنت أعرض المشهد أمام الجميع أثناء التصوير حتى يتسنى لهم إبداء وجهة نظرهم في الكلمات.

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