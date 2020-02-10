حريق في محطة مترو السادات.. ومصدر: الحركة عادت إلى طبيعتها

قال مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن حريقًا بسيطًا شب فى محطة أنور السادات باتجاه الجيزة، ما أدى إلى توقف الحركة داخل المحطة فى هذا الاتجاه.وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الحركة عادت إلى طبيعتها بعد ما يقرب من 15 دقيقة، موضحًا أن هناك عددًا من الإصابات بين الركاب نتيجة تكسير زجاج أحد القطارات المتوقفة بالرصيف بسبب حالة الذعر التي سيطرت عليهم.وأشار المصدر إلى أن المسعفين توجهوا إلى رصيف المحطة للتعامل مع الحالات المصابة.