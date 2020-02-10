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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد الباز يفضح كذب «الأطباء» بشأن مبادرة «الرعاية والحضانات» (فيديو)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:13 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحلام عبدالرحمن
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استعرض الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» رد نقابة الأطباء على انتقاد تصريحات نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، التي طالب فيها بضرورة وجود مبادرة رئاسية لدعم الحضانات والرعاية المركزة رغم إعلان وزارة الصحة عن مبادرة في 2020.

وأوضح محمد الباز خلال تقديم برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور» إن جيهان أبو العلا المستشار الإعلامي لنقابة الأطباء، قالت في ردها إن البعض يصنع معركة وهمية من قضايا بديهية، زاعمة أن حوار النقيب مع صحيفة المصري اليوم، أجري يوم 13 يناير، بعدما لفت نظر الصحفية مقال كتبه علي سيد صالح يوم 4 يناير، لكن لتوالي الأحداث المهمة مثل حادث طبيبات المنيا ثم فيروس كورونا، وتم تأجيل نشر الحوار إلى 6 فبراير مضيفة أن المبادرة التي أعلنت في 26 يناير مجرد تصريحات على لسان متحدث وزارة الصحة، وليس بيانًا رسميًا صادر عن الوزارة.

وأضاف: «إذا افترضنا أن ما قالته المستشار الإعلامي للنقابة صحيح، فالقواعد المهنية تقول أنه طالما أعلن مبادرة قبل أن ينشر الحوار، فكان عليها أن تتصل بالصحيفة وتطلب تعديل الحوار، لأن المبادرة التي يطالب بها النقيب أعلن عنها بالفعل».

وتابع محمد الباز: «النقابة ردت بالكذب، واعتبرت الإعلام خصم، بدأت تهاجمه بالكذب»، وعرض بيانًا صادرا عن وزارة الصحة في 12 ديسمبر 2019 أي قبل المقال الذي أشارت إليه المستشار الإعلامي للنقابة.

ووجه الباز رسالة للفريق الإعلامي للنقابة، قائلًا: «أنا مش خصمك، فلا تعاملني بعداء، اعملوا شغلكوا كويس، لأننا مش عايزين نعمل معركة وهمية، وعلى الناس تتأدب في الرد، ويبدو أن الفريق الإعلامي للنقابة عايش في غيبوبة ويدعون خلق معارك وهمية، أنتم من تعيشون في قضية وهمية أن هناك اضطهاد لنقابة الأطباء».

وتساءل: «ما دور النقابة مع الأطباء وما دورها في مواجهة فيروس كورونا؟ طوال الوقت لا يظهر النقيب إلا في مساحات الكيد السياسي».

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