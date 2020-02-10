محمد الباز: تجاوزات أردوغان بليبيا تضعه تحت طائلة القانون الدولي (فيديو)

عرض الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، تقريرا أذاعته قناة مباشر قطر ويكشف أن التجاوزات التي يرتكبها أردوغان في ليبيا قد تضعه تحت طائلة القانون الدولي.وأكد تقرير «مباشر قطر» أن الأساس القانوني لضبط المجرمين أردوغان والسراج رسخته قواعد القانون الدولي عبر أكثر من قرن، أولها اتفاقية لاهاي الخامسة لعام 1907، ونصت مادتها الرابعة على أنه لا تشكل هيئات مقاتلين ولا تفتح مكاتب لتوطينهم على أرض دولة محايدة لمساعدة المتحاربين.وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الإفريقي، الذي تخضع ليبيا لولايته الجغرافية، جرم أيضًا تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، في اتفاقية عام 1977، وبعدها أقرت الأمم المتحدة اتفاقية مماثلة تغطي العالم كله.