يسرا تكشف سر إطلالتها في الأوسكار (فيديو)

عبرت الفنانة يسرا عن سعادتها للمشاركة ضمن لجنة تحكيم الأوسكار 2020، وكذلك مشاركتها في الأوسكار بشكل عام.وقالت خلال لقائها في برنامج MBC Trending المذاع عبر فضائية mbc 4، إنها سعيدة بإطلالتها وصممها لها المصمم اللبناني زهير مراد، خصيصًا وتحمل صبغة فرعونية، بعد أن سافرت له لبنان لإعطاء المقاسات وتم إرساله لها بعد الانتهاء منه بعد يومين.وكشفت عن إطلالتها الثانية وهي للمصمم جورج حبيقة باللون الأحمر، وذلك لمناسبة حفلات الأوسكار المتعددة ونسقت يسرا مع الفستان في ليلة الافتتاح قرط من الألماس وحقيبة باللون الذهبي محفور عليها اسمها وتم صنعها في لبنان.وعن ترشيحها لفيلم عربي للمشاركة في الأوسكار قالت إنها كانت تتمنى أن يشارك فيلم "يعقوبيان"، لأنه وقتها كان معمولًا بشكل جيد من كل النواحي، وحصد جائزة في مهرجان "تربيكا"، ومروان حامد نال جائزة عنه، وجائزة أخرى للفنان عادل إمام.