«المستثمرين»: البنك المركزي قرر وقف الأحكام ضد المصانع المتعثرة

قال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن البنك المركزي أعلن خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، مد المهلة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة، لافتًا أن سداد المديونيات كانت تحمل عبء ثقيل على كاهل المصنع.وأضاف شعبان لـ"الدستور"، أن البنك المركزي قرر أيضا إيقاف جميع الأحكام القضائية ضد أصحاب المصانع والمستثمرين المتعثرين، مشيرا إلى أن المصانع التي صدر ضدها أحكام قضائية تم ردها إلى أصحابها.وشارك عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اليوم، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، لمناقشة كيفية تفعيل مبادرة المركزي لدعم الصناعة بشكل سليم، بالإضافة إلى رصد أبرز القطاعات المستفيدة من المبادرة للمصانع المتعثرة.