خواكين فينيكس أفضل ممثل في أوسكار 2020

حصل النجم خواكين فينيكس على جائزة أفضل ممثل خلال حفل توزيع جوائز النسخة الـ92 من الأوسكار والتي تقام على مسرح دولبي بهوليوود.وحصلت النجمة لورا ديرن، ذات الـ 53 عامًا، على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «قصة زواج»، فيما نال النجم براد بيت جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «وانس أبون تايم»، الذي اشترك فيه مع ليوناردو ديكابريو.فيما حصل فيلم «1917» على الجائزة الثالثة له من خلال حصوله على أفضل تأثيرات بصرية بالحفل.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.وأعلنت في لوس أنجليس الأمريكية القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.