الاستعانة بالزجاج لحماية «سجادة» أوسكار 2020 من الأمطار

انطلقت منذ قليل فعاليات السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، بمسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس، وسط هطول الأمطار بشكل كثيف.وحاولت الجهة المنظمة للحفل، أن تحافظ على السجادة الحمراء، من خلال وضع زجاج وملصقات أعلى السجادة لحماية الضيوف والمرشحين للأوسكار.وأعلنت عن القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم «الجوكر» الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحًا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام «الأيرلندي، و1917، وذات مرة في هوليوود»، وذلك بـ10 ترشيحات لكل منها.