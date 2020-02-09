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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«فهمي»: تجربة مصر في مواجهة الإرهاب تُدرس عالميًا

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:40 م
الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر من أكبر الدول المشاركة في قوات حفظ السلام، ولها خبرات متراكمة في مواجهة الإرهاب، وتجربتها تدرس في الأكاديميات العسكرية في العالم، مشيرًا إلى أن حل النزاعات في العالم قضايا مهمة.

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر لها دور من خلال قوات حفظ السلام، في مواجهة الإرهاب والتطرف، والمخاطر التي تواجه القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن وجود مصر في مجلس السلم والأمن الدولي، من 2020 إلى 2022 زاد من قدرتها على الحركة.

ولفت إلى أن مصر قدمت عملًا غير مسبوق لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية الموحدة.

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