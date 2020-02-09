أولمرت: نتنياهو لا يريد السلام.. وأعارض الخطة الأمريكية

أكد إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أمس الأحد، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، لا يريد إتمام أي عملية سلام مع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» يمثل شريكا حقيقيا من أجل السلام، وأنه الوحيد الذي يمكن إجراء تفاوض معه.وأكد أولمرت معارضته خطة السلام الأمريكية التي طرحها ترامب قبل نحو 10 أيام، موضحًا أن نتنياهو يعارض أي خطة تقوم على أساس حل الدولتين، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأعلن نتنياهو، أمس السبت، بدء رسم الخرائط لتنفيذ خطوات خطة السلام الأمريكية، من أجل فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية وغور الأردن، والتي تشمل نحو 800 كيلومتر.