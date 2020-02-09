رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أولمرت: نتنياهو لا يريد السلام.. وأعارض الخطة الأمريكية

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:39 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
طباعة
أكد إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أمس الأحد، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، لا يريد إتمام أي عملية سلام مع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» يمثل شريكا حقيقيا من أجل السلام، وأنه الوحيد الذي يمكن إجراء تفاوض معه.

وأكد أولمرت معارضته خطة السلام الأمريكية التي طرحها ترامب قبل نحو 10 أيام، موضحًا أن نتنياهو يعارض أي خطة تقوم على أساس حل الدولتين، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأعلن نتنياهو، أمس السبت، بدء رسم الخرائط لتنفيذ خطوات خطة السلام الأمريكية، من أجل فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية وغور الأردن، والتي تشمل نحو 800 كيلومتر.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أول صور من مسرح «مذبحة حدائق الأهرام»

منذ حوالي 14 ساعة

محمد رمضان لقائد الطائرة: «آسف وأنا تحت أمرك»

منذ حوالي 4 ساعات

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

منذ حوالي 20 ساعة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوجة مخنوقة والأب والطفلة مهشما الرأس

أول صور من مسرح «مذبحة حدائق الأهرام»

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

السباحة 30 دقيقة تحرق 350 سعرة حرارية

مأكولات طبيعية تحارب «الكبد الدهنى»

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

دراسة: الأمريكيون قلقون من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

عواض: 14 دولة تشارك فى مهرجان أسوان للفنون والثقافة

الآداب تصدر «أنا تيتوبا» العبدة السوداء التى اتُّهمت بالشعوذة

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

محمد المالحي يناقش «50 سنة سينما.. درويش» غدا