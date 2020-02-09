قاتل نجل شقيقته بالسلام: «لحظة غضب وماكنش قصدى»

أمرت نيابة نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس المتهم يقتل نجل شقيقته بالسلام لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة، حيث أكد أنه لم يقصد قتل المجني عليه، مشيرا إلي أن ما حدث كان " لحظة غضب ".وأضاف المتهم أن نجل شقيقته تعدي عليه بالسب ونعته بألفاظ نابية، أثارت حفيظته، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها الأول علي الثاني بسلاح أبيض وأسقطه قتيلا.كانت مباحث قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل، وانتقلت قوة من مباحث القسم إلي مكان البلاغ وتبين صحته، وودلت التحريات الأولية أن خلافات نشبت بين القتيل وخاله وراء الواقعة، وتم نقل الجثة إلي المشرحة، وتحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.