استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-2-2020

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الأحد، 4.19 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وبلغ السعر في بنك مصر 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، خلال بداية تعاملات اليوم.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 4.18 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.18 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.