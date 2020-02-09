سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب.. (إنفوجراف)

شهدت فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدد من الإقالات والاستقالات، حيث أشار تقرير صادر عن معهد بروكينجز الأمريكي للأبحاث إلى أن 34% من كبار المسؤولين استقالوا من مناصبهم في حكومة ترامب خلال عام واحد من الفترة الرئاسية.كان اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان، أحدث من طردهم ترامب من البيت الأبيض، لشهادته في قضية عزل ترامب، مع جوردون سوندلاند، سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي، الذي أقاله ترامب، بعد إدلائه بشهادته في قضية عزله.ومن بين أبرز الإقالات في عهد ترامب، جون بولتون مستشار الأمن القومي، الذي أقاله ترامب بسبب الخلاف حول التفاوض مع حركة طالبان.بالإضافة إلى وزير البحرية الأمريكية ريتشارد سبنسر، وأقاله ترامب بسبب الخلاف حول خفض رتبة ضابط من قوات النخبة ارتكب تجاوزات.ومستشار ترامب الاستراتيجي، ستيف بانون، الذي أقاله من البيت الأبيض، بسبب تصريحاته التي تزدري الطبقة السياسية الحاكمة.