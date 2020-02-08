نميرة نجم: مصر ساهمت بشكل كبير في إنجاح أجندة الاتحاد الإفريقي

قالت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، إن مصر استطاعت العام الماضي خلال رئاستها الدورية للاتحاد الإفريقي، تسهم بشكل كبير في إنجاح أجندة الاتحاد الإفريقي، خاصة في الجانب الإصلاحي، ومفاوضات هيكل المفوضية، تم اعتماد الهيكل الجديد بالأمس.وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أم مصر ساهمت باستضافة عدد كبير من الاجتماعات للجان المتخصصة للاتحاد الإفريقي منها لجنة السلم والأمن، ولجنة الطاقة، وإطلاق مبادرات خاصة بإعادة الإعمار، حل مشكلات كثيرة في القارة خاصة في دول ما بعد النزاعات، وتدشين منتدى أسوان الي جمع بين التنمية ووقف النزاعات، تنفيذ لأجندة الاتحاد 2063.ولفتت إلى أن هناك ربط مبادرة إسكات البنادق والتنمية وإعادة الإعمار، والتي سيتم إطلاقها رسميًا غدًا عن طريق اعتمادها من قبل رؤساء الجمهوريات.