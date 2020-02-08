سامح شكري: نسعى للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مشاركة الرئيس السيسي فى قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، متصلة بمشاركته فى جميع القمم منذ توليه السلطة ولتسليم رئاسة الاتحاد للرئيس الجديد.وعن سؤال حول سد النهضة، أكد شكري خلال مداخلة هاتفية من أديس أبابا، ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، قال إن الرئيس السيسي سيلتقى اليوم بكل من الرئيس الجزائري ورئيس الوزراء الكندي، وغدًا هناك لقاء مع سكرتير عام الأمم المتحدة، ثم لقاء فعاليات الجلسة المغلقة بين الزعماء الأفارقة، ثم الجلسة الافتتاحية.واستطرد الوزير: أن هناك اجتماع فى واشنطن بشأن سد النهضة يوم الأربعاء القادم على مستوى وزراء الخارجية ومن المقرر أن تكون هذه آخر جلسة للمفاوضات ونسعى إلى أن يكون هناك اتفاق نهائي يوم الأربعاء القادم الموافق 12 فبراير، مشيرًا إلى أننا لدينا رؤية واضحة وهناك إرادة من مصر للوصول إلى اتفاق، كما أن هناك جزء كبير قد تم إنفاذ من الاتفاق الفني الذى تم التوصل إليه خلال الجلسة الماضية.وأكد أن معظم المفاوضات ستتركز على النواحي القانونية المرتبطة بالاتفاق، وأن هناك مجال آخر إذا ما تطلب الأمر لجولة أخيرة للمفاوضات قبل انتهاء المهلة نهاية فبراير الجاري.