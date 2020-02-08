مادلين طبر تقلد مفيد فوزي وتحاول توريط خالد زكي (فيديو)

قلدت الفنانة مادلين طبر، الإعلامي الكبير مفيد فوزي، وحاولت تقليد أدائه الإعلامي وهي تسأل ضيفها الفنان خالد زكي، عن مدى تأثره بدوره في فيلم "طباخ الريس".وقالت مادلين خلال برنامج "مساء الورد" على شاشة "المحور"، لخالد بصوت مفيد فوزي: «تسمح لي أورطك، لما عملت رئيس جمهورية، كنت حاسس بشيئ مختلف وأنت في حياتك العادية؟».ورد خالد زكي، بأنه يفصل تماما بين العمل وحياته، مشيرًا إلى أنه أثناء التصوير كان الجو المحيط جو رئاسي، وكان يحتم عليه أن يتعايش مع الدور.من ناحية أخرى، قال زكي إن الحفاظ على النجومية، أن يدرك الفنان، أن النجاح ألا يكون مشهورًا فقط، وإنما مسئولية كبيرة، وكي يستمر لابد يفهم ما يقدمه.وعن مسلسله الجديد "قوت القلوب"، قال خالد زكي، إنه يعتبره من الأعمال القوية قصة، وسعيد بالتعامل مع المخرج مجدي أبو عميرة للمرة الثالثة، والمسلسل سيناريو وحوار محمد الحناوي، وبطولة ماجدة زكي ورانيا فريد شوقي.