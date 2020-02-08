أحد المقيمين فى الحجر الصحى بمطروح يكشف تفاصيل إقامتهم (فيديو)

كشف الدكتور محمد بلال، أحد المقيمين فى الحجر الصحى بمطروح، تفاصيل إقامتهم والخدمات الموفرة لهم، قائلا: "يتم عزلنا عن بعضنا البعض داخل الحجر الصحي".وأضاف محمد بلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء السبت، أنه لم تظهر أعراض فيروس كورونا على المتواجدين بالحجر الصحي.وأوضح محمد بلال، أن الإجراءات الموجودة في مصر مماثلة للإجراءات الموجودة في الصين في التعامل مع فيروس كورونا.وتابع محمد بلال: "الغرف الخاصة بنا في الحجر الصحي مجهزة بكل احتياجاتنا، كما أن هناك 3 عيادات طبية مفتوحة طوال اليوم من أجل تقديم الرعاية الصحية للمتواجدين بالحجر".