الباز: إنجازات مصر في الاتحاد الإفريقي لا يشعر بها إلا المنصفون

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر قدمت الكثير لإفريقيا، خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، عبر تنظيم الندوات والمؤتمرات الدولية لتسويق قدرات القارة.وأضاف الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن مصر بعد 30 يونيو، قررت أن تنهض على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، موضحًا أن عضويتها كانت مجمدة في الاتحاد الإفريقي في 2013، وفي 2019 أي بعد 6 سنوات ترأسته.ولفت الباز إلى أن القمة الـ33 للاتحاد الإفريقي ستعقد غدًا، وستقوم مصر بتسليم رئاسة الاتحاد لجنوب إفريقيا، وسيقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي كشف حساب لما قدمته مصر في الاتحاد الإفريقي.وأكد أن مصر خلال السنة التي تولت فيها رئاسة الاتحاد الإفريقي عملت بنفس المنهج الذي اتبعته في الداخل، فقامت بالعمل على إزالة كل العقبات أمام التنمية.وأشار إلى أن إنجاز مصر في الاتحاد الإفريقي لن يشعر به إلا المنصفون، بعدما فتحت آفاق كثيرة مع العالم وعلى رأسها المنطقة الحرة الإفريقية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تؤكد أن مصر لا تقف عند حدودها وتعمل على تعزيز ودعم الأمن القومي.