الديهي: السيسي قاد ماراثون إفريقي بنكهة مصرية

علق الإعلامي نشأت الديهي على توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أديس أبابا لتسليم رئاسة الدورة القادمة للاتحاد الإفريقي لرئيس جنوب إفريقيا، قائلًا إن السيسي منذ توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019 قاد ماراثون إفريقي بنكهة مصرية.وأضاف الديهي، خلال برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاد القارة الإفريقية وحقق لها خلال عام واحد ما لم يتحقق في عقود طويلة مضت، مشيرًا إلى أنه لو لم تحقق مصر للاتحاد الإفريقي إلا إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية لكفى.وتابع أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية كان حلم يراود الأجداد ومنهم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وكان حلم الأفارقة، وتمكن الرئيس السيسي من تحقيقه.