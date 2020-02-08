رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكرى: نسعى لتفعيل دور الاتحاد الإفريقى فى تسوية الأزمة الليبية

السبت 08/فبراير/2020 - 05:40 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
منة سالم
طباعة
قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، إن صندوق السلام من الآليات المهمة لتمكين الاتحاد الإفريقي من القيام بدوره.

وأكد شكري في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن مصر حريصة دائمًا على المشاركة في مجلس السلم والأمن لإرساء الحلول للمشاكل الإفريقية، مشيرًا إلى دور مصر في السعي لتفعيل دور الاتحاد الإفريقي في تسوية الأزمة الليبية.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية على خلفية فعاليات الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي التي تعقد يومى 9 و10 فبراير الجارى، والتي من المقرر أن تشهد تسليم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى دولة جنوب إفريقيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

منذ حوالي 18 ساعة

فضيحة محمد ناصر.. كيف لفق الأكاذيب حول قناة السويس؟

منذ حوالي 7 ساعات

السيسى يصل لمقر إقامته بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ يوم

أسماء الضحايا المصريين في انفجار لغم بمركب سعودي

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

اعترافات طالب الإسكندرية: «أردت إرهاب الدكتور انتقامًا لفصلى»

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

تفاصيل «علقة موت» لـ أحمد رمزي بسبب فاتن حمامة

نجم الساعة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

الصحة

الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

دراسة: ممارسة الجنس آمنة لمرضى القلب

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

منوعات

الجاكيتات الرجالي في أسبوع نيويورك للأزياء (صور)

«الصحة العالمية» تقترح اسمًا جديدًا لـ«كورونا» المستجد

رئيس هيئة ستاد القاهرة: نرحب باستقبال مباراة الاهلي وصن دوانز بشرط

فتاة تعانى من ظاهرة غريبة.. ظهور شعر فى اللثة

مقالات الرأي
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
مؤمن المحمدي
القرآن على «سبعة أحرف»
المزيد

الثقافة

«بدائل» تطرح «هضبة المساخيط» للروائي حجاج أدول

«وبينهما حجاب» بورشة الزيتون الأدبية.. الإثنين

«فتاة المعطف» ترسم صورة الأنثى بمعادل الحياة

«جنينة المحروقي».. أدب التشويق ليس حكرا علي إدجار آلان بو