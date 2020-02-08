شكرى: نسعى لتفعيل دور الاتحاد الإفريقى فى تسوية الأزمة الليبية

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، إن صندوق السلام من الآليات المهمة لتمكين الاتحاد الإفريقي من القيام بدوره.وأكد شكري في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن مصر حريصة دائمًا على المشاركة في مجلس السلم والأمن لإرساء الحلول للمشاكل الإفريقية، مشيرًا إلى دور مصر في السعي لتفعيل دور الاتحاد الإفريقي في تسوية الأزمة الليبية.وجاءت تصريحات وزير الخارجية على خلفية فعاليات الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي التي تعقد يومى 9 و10 فبراير الجارى، والتي من المقرر أن تشهد تسليم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى دولة جنوب إفريقيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.