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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارات المؤسسات القومية غدًا

السبت 08/فبراير/2020 - 12:49 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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يبدأ، غدا الأحد، باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالهيئة الوطنية للصحافة.

ومن المقرر أن يرأس المستشار عادل بريك، عضو الهيئة الوطنية للصحافة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية وإصدار التعليمات المنظمة لإجراء الانتخابات بإجراءات الانتخابات والجدول الزمني لمراحلها المختلفة.

ونصت الشروط في الترشح لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة، وأن يكون قد أمضي مدة لا تقل عن خمس سنوات في المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، و7 سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين.

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