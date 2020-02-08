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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء الدراسة «جزئيًا» فى سوهاج.. وغدًا بكامل طاقتها

السبت 08/فبراير/2020 - 12:27 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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انطلقت الدراسة، اليوم، بمحافظة سوهاج جزئيًا للتيرم الثانى، داخل 11 إدارة تعليمية هى "طما وطهطا وجهينة والمراغة وساقلته وسوهاج وأخميم والمنشأة وجرجا والبلينا ودار السلام"، داخل 450 مدرسة ابتدائي وإعدادى وثانوى بنظام الفترتين، بينما تكتمل الدراسة بكامل طاقتها، غًدا الأحد، بكل المدارس على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج جاهزية 2749 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بداية التيرم الثانى بمختلف المراحل التعليمية، وتوفير جميع التجهيزات بتلك المدارس.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية، وشدد على ضرورة متابعة المدارس بشكل دوري وتنفيذ تعليمات الوزارة، ومتابعة موقف الكتب الدراسية.

يذكر أن عدد فصول رياض الأطفال على مستوى المحافظة بلغ 1785 فصلا داخل 627 مدرسة ابتدائى بإجمالى 66 ألف 672 طفلا وطفلة، والمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة، فقد بلغت جملة المدارس بها 1350 مدرسة وعدد الفصول الموجودة داخل تلك الفصول 12 ألفا و846 فصلا وعدد الطلاب الموجودين بتلك المرحلة 591 ألفا و964 تلميذا وتلميذة.

أما التعليم الإعدادى، والمهنى فقد بلغت جملة المدارس بتلك المرحلة 570 مدرسة بإجمالى 4491 فصلا دراسيا وبلغت جملة الطلاب بالمرحلة عام ومهنى 237 ألفا و993 طالبا وطالبة، وأما التعليم الثانوى العام بلغ عدد المدارس 96 مدرسة بإجمالى 2416 فصلا وبلغ عدد طلاب تلك المرحلة مقسمين على المدارس 57 ألفا و510 طلاب وطالبات.

وبلغت جملة المدارس الفنية 106 مدارس وعدد الفصول 3006 فصول وعدد الطلاب 120 ألفا و519 طالبًا وطالبة.

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