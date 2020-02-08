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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

السبت 08/فبراير/2020 - 12:21 ص
حسني مبارك ويوسف
حسني مبارك ويوسف إدريس
وائل توفيق
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القتى الأديب الراحل يوسف إدريس بمحمد حسني مبارك أكثر من مرة، الأولى كانت بمناسبة الافراج عن الأدباء والمثقفين بعد اعتقالهم في فترة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أما الثانية كانت في مارينا بالساحل الشمالي.

تحكي رجاء الرفاعي زوجة الأديب الراحل، تقول، أنها كانت رفقة زوجها يوسف إدريس بمنزلهم بمنطقة مارينا في الساحل الشمالي، ودق جرس الباب، وعندما فتح "إدريس" الباب، فوجئ أمامه بـ"مبارك" والرئيس الأسد الذي كان يزور مصر وقتها.

وقالت "رجاء" أن زوجها الأديب يوسف إدريس، كان ثابتًا ولم يلجأ لتغيير ملابسه أو ارتداء حذاءه، وجلس حافي القدمين وبالشورت، كما صرحت لجريدة الأهرام.

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