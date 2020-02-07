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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط لصين سرقا سيارة في مدينة نصر

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:33 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو المزيدى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بمدينة نصر، حال قيامهما بسرقة سيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، وتمكنت من ضبط عاملو صاحب مغسلة سيارات- لهما معلومات جنائية-، وذلك عقب قيامهما بسرقة سيارة حال توقفها بمحل الواقعة، وبحوزتهما (مفك حديدى- كمية من المفاتيح المصطنعة).

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأمكن التوصل إلى مالك السيارة، وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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