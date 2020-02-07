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محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حملات للكشف عن متعاطي المخدرات بالطرق السريعة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:10 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نفذت الإدارة العامة للمرور حملات مفاجئة على الطرق السريعة، لتحقيق الانضباط المروري ورفع أي معوقات بالطريق، والحفاظ على سلامة المواطنين.

ونظمت الإدارة حملات الكشف عن سلامة الإطارات والحمولة الزائدة، والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة نظرا لخطورة الأمر على مستخدمي الطرق، وذلك عن طريق إجراء كشف طبي دقيق باستخدام أحدث الأجهزة من قبل مختصين بالتنسيق مع وزارة الصحة.

و واصلت الإدارة حملاتها لضبط متجاوزي السرعات، وقامت بنصب الرادارات على كل الطرق السريعة، وكذلك الطرق المؤدية إلى الطريق الدائري الإقليمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة حفاظا على سلامة الجميع، كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، لمواجهة أية أعطال، من خلال الاتصال على رقم (٠١٢٢١١١٠٠٠٠).

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