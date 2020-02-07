حملات للكشف عن متعاطي المخدرات بالطرق السريعة

نفذت الإدارة العامة للمرور حملات مفاجئة على الطرق السريعة، لتحقيق الانضباط المروري ورفع أي معوقات بالطريق، والحفاظ على سلامة المواطنين.ونظمت الإدارة حملات الكشف عن سلامة الإطارات والحمولة الزائدة، والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة نظرا لخطورة الأمر على مستخدمي الطرق، وذلك عن طريق إجراء كشف طبي دقيق باستخدام أحدث الأجهزة من قبل مختصين بالتنسيق مع وزارة الصحة.و واصلت الإدارة حملاتها لضبط متجاوزي السرعات، وقامت بنصب الرادارات على كل الطرق السريعة، وكذلك الطرق المؤدية إلى الطريق الدائري الإقليمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة حفاظا على سلامة الجميع، كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، لمواجهة أية أعطال، من خلال الاتصال على رقم (٠١٢٢١١١٠٠٠٠).